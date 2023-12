Sky – Inter al lavoro per i rinnovi. Buchanan, un obiettivo e due finalità

Colloqui in corso anche con Barella, in scadenza nel 2026, trattativa ad oggi in fase di stallo per Dumfries (scadenza 2025). Anche per questo, qualora non si arrivasse all'accordo con l'olandese, si pensa a Tajon Buchanan del Bruges. Il calciatore è in pole per sostituire numericamente l'infortunato Cuadrado.