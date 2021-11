Bagni: “Scudetto? Il Napoli ha una delle rose più forti, più avanti si capirà se…”

Salvatore Bagni, ex di Napoli e Inter, si è detto convinto che gli azzurri di Spalletti siano fra i favoriti per la vittoria dello scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter , si è detto convinto che gli azzurri di Spalletti siano fra i favoriti assoluti per la vittoria dello scudetto:

"Cosa succede in campionato? Che il Napoli, come penso già dalla stagione scorsa, ha una delle rose più forti. Un anno fa mancò per parecchio tempo Osimhen, e non solo, e la differenza che fa il nigeriano la stiamo capendo adesso. Avanti così e più in là si capirà se lo scudetto è raggiungibile. Io sono ottimista".