Inter-Barella, ci siamo: conto alla rovescia per il rinnovo, oggi l’annuncio?

Il centrocampista nerazzurro prolunga fino al 30 giugno 2026: accordo definitivamente raggiunto, firma in arrivo

Le parole pronunciate dal ds Piero Ausilio prima del calcio di inizio di Sheriff-Inter ("Rinnovi?Con Barella siamo ormai ai dettagli") non hanno fatto altro che confermare quanto ormai si sa da tempo: l'accordo per il rinnovo del contratto di Nicolò Barella è ormai raggiunto. Il centrocampista nerazzurro, colonna della squadra e capitano designato del futuro, firmerà fino al 30 giugno 2026, con annesso sostanziale aumento di stipendio. Per l'annuncio ufficiale, come scrive Tuttosport, è solo questione di giorni. O forse di ore.