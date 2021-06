Bagni: “Spalletti? Personaggio importante. Napoli in una botte di ferro”

Le parole dell'ex calciatore: "Non lo conosco bene, ma il curriculum parla per lui per quanto riguarda le qualificazioni in Champions"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli: "Non mi piace parlare prima. Il personaggio è importante. Aspettiamo di capire che squadra avrà a disposizione. Il giudizio sulla sua gestione sarà legato ai risultati, come accade ovunque. Non lo conosco bene, ma il curriculum parla per lui per quanto riguarda le qualificazioni in Champions. Siamo in una botte di ferro".