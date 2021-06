Cucchi: “Spalletti? Perfetto per il Napoli e per un presidente come DeLa”

Le parole del giornalista: "Spalletti al Napoli? Il suo temperamento è perfetto per una piazza come Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato così dell'Italia all'Europeo e non solo: "L’Italia parte favorita, la qualità è superiore. L’Italia dovrà essere protagonista della partita facendo valere la propria superiorità tecnica. Non bisogna pensare alla Turchia, ogni partita ha la sua storia. La Svizzera è stata molto criticata dopo il pareggio con il Galles e vorrà riscattarsi. Spalletti al Napoli? Il suo temperamento è perfetto per una piazza come Napoli e per il confronto con un presidente così vulcanico come De Laurentiis".