Balotelli: “Dimarco, non ci si comporta così. Bastoni? Io espulso per molto meno”

Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto nel corso del programma "Vox to Box", in onda su TvPlay, per commentare gli episodi più discussi del match di sabato tra i nerazzurri e il Verona: "Lautaro è uno dei tre più forti della Serie A. Osimhen mi piace più di Lautaro, ma in questo momento l'attaccante dell'Inter è quanto meno sullo stesso livello. Dybala se sta bene è sullo stesso piano di questi due. L'esultanza di Dimarco? È assurda, non ci comporta in questo modo, non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l'avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere".