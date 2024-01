Balotelli: “Mourinho? In un Inter-Palermo mi fece gesto che fossi drogato perché…”

Così l'ex Inter sullo Special One: "È stato molto importante per me, con lui ho vinto una parte dei trofei conquistati nella mia carriera"

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter, ha raccontato questo aneddoto su Jose Mourinho: "Ricordo un Inter-Palermo a San Siro, avevo la febbre ma nonostante questo Mou mi ha messo titolare. Segnai due gol nel primo tempo e lui mi faceva il gesto che ero drogato. Alla fine del primo tempo mi si era gonfiata la faccia. È stato molto importante per me, con lui ho vinto una parte dei trofei conquistati nella mia carriera. Mourinho e Mancini sono stati importantissimi per me, ma devo dire che Mancio sta al primo posto”.