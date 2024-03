Del caso Acerbi-Juan Jesus è intervenuto anche Mario Balotelli sul canale Twitch di Controcalcio. «Ci sono ventimila telecamere, ventimila microfoni e non sono riusciti a trovare una prova dell'insulto di Acerbi?», si è chiesto il calciatore. «Per me ci potrebbe stare un discorso di protezione», ha aggiunto l'attaccante dell'Adana Demirspor in Turchia.