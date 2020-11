Bianchini (ds Franciacorta): “Balotelli? Potrebbe fare il vice Lukaku all’Inter se…”

Eugenio Bianchini, direttore sportivo del Franciacorta, la squadra di Serie D con la quale Mario Balotelli ha deciso di tornare ad allenarsi in attesa di trovare squadra, ha raccontato a Fanpage.it il momento di SuperMario.

“Mario sta bene è motivato e sempre sorridente – ha raccontato il ds del Franciacorta –. Anche oggi si è allenato con noi e ha preso le cose molto seriamente. È innegabile che sia in ritardo di condizione, ma ha la volontà di tornare in forma”. “Io di Mario posso solo parlare bene. È sempre al campo un’ora prima dell’inizio degli allenamenti” continua Bianchini e rivela “Per me ricopre un posto speciale, ed è sempre stato disponibile anche con i ragazzi più giovani. Vederlo allenarsi con il Franciacorta è un sogno”.

Sul futuro di Balotelli, il ds del Franciacorta non si sbilancia: “È sempre molto ermetico su questo argomento. Secondo me non vuole fare delle valutazioni affrettate. Penso che all’estero si sarebbe già potuto accasare, ma evidentemente sta cercando una soluzione più vicina a casa che possa dargli quella serenità che chiede”.

“Con Mihajlovic lo vedrei bene, anche se potrebbero esserci scintille. Lo vedo bene perché Mihajlovic è allenatore preparato, carismatico e di carattere. Suscita grande rispetto e penso che Mario con lui si possa trovare bene. – continua Bianchini sul possibile futuro del calciatore – Ma volendo potrebbe andare bene anche all’Inter o al Milan come vice Lukaku o Ibrahimovic. Se Mario decide di fare il Mario, con le motivazioni e gli stimoli giusti, queste potrebbero essere piazze giuste per lui”.