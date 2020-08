Marca – Ecco il piano di Messi: il giocatore è irremovibile, vuole lasciare il Barça

La partenza di Leo Messi dal Barcellona si sta trasformando in una partita a scacchi in cui tutti i protagonisti in gioco stanno facendo la propria mossa ma con cautela. Il primo a muoversi è stato il giocatore che ha inviato quel burofax per dire addio al Barça. Il club ha reagito rapidamente indicando che c’è una clausola da 700 milioni per liberarlo. Intanto il presidente Bartomeu vuole parlare direttamente con il calciatore e cercare di convincerlo a non lasciare il club, ma l’argentino non ha nessuna intenzione di parlare con il presidente. Secondo quanto riporta Marca, la decisione della Pulce di lasciare il club è irrevocabile. “Ha già deciso di lasciare il club e intende mantenere la sua posizione fino alla fine. Quello che ha in programma di fare è andare al centro sportivo domenica prossima per superare i relativi test a cui sarà sottoposta l’intera squadra. E ha anche in programma di allenarsi il giorno successivo“.

(Marca)