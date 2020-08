CorSera – Messi, City in pole. Non si escluda la Juve. L’Inter? Tra i dirigenti milanesi…

Tutti lo vogliono ma in pochi possono permettersi Messi. Il Corriere della Sera parla del caso scoppiato al Barcellona da quando l’argentino ha deciso di rompere gli indugi e chiudere la sua storia blaugrana, con un fax. Il suo ingaggio da 50 mln lordi all’anno però fa sperare poche squadre. Ci sarà da vincere una battaglia legale contro il club catalano che non avrebbe intenzione di liberarlo così facilmente come forse lui pensava. Il giocatore è atteso domenica al Camp Nou per l’inizio della nuova stagione, a partire dalle visite mediche. E le pretendenti al giocatore più pagato del mondo intanto si schierano per combattere una guerra all’ultimo euro. Il City è in pole.

“Il programma in testa di papà Messi? Tre anni in Premier, quindi fase finale della carriera nella franchigia americana del gruppo City, a New York”, scrive il quotidiano italiano rispetto al progetto del Manchester di Guardiola. Sullo sfondo c’è anche il PSG e l’accoppiata con Neymar.

INTER – Invece sull’Inter il Corriere della Sera scrive: “Dalle nostre parti sognano invece i tifosi dell’Inter dopo l’acquisto della casa di papà Messi a due passi dalla sede nerazzurra e l’immagine di Leo proiettata sul Duomo nel video di Suning. In questo momento, però, solo un’operazione della famiglia Zhang, avallata dalla Cina, e sganciata da budget e programmi di mercato, potrebbe propiziare l’arrivo del fuoriclasse 33enne. Dal club nerazzurro non arrivano infatti segnali che lascino presagire investimenti monstre: nel vertice di Villa Bellini è emersa una linea di mercato volta alla prudenza. Josep Minghella, ex agente della Pulce, ha commentato: «In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, ecco perché Messi ha già una squadra: l’Inter». Ottimismo, ribadiamo, che non trova per ora riscontro fra i dirigenti milanesi”.

Non viene esclusa neanche la pista Juve perché lo sponsor personale dell’argentino è Adidas, lo stesso del club bianconero.

(Fonte: Corriere della Sera, 27-8-2020)