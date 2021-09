Barça, Piqué: “È un anno complicato, ora siamo questi. In questo momento…”

Il difensore commenta la pesante sconfitta subita ieri sera in casa dal Barcellona nell'esordio di Champions contro il Bayern

"Il risultato è pesante, soprattutto perché abbiamo giocato in casa. Però, se analizziamo la partita, nel primo tempo abbiamo tenuto testa al Bayern, che è passato in vantaggio grazie a una deviazione. Il raddoppio ci ha fatto male, poi abbiamo chiuso con cinque diciottenni in campo e ci abbiamo provato. Ora siamo questi, spero tornino alcuni giocatori. E' un anno complicato. Il Bayern ci è stato superiore, ma possiamo rialzarci, soprattutto con gli innesti di Ansu Fati e Aguero".

Così Gerard Piqué ha commentato la pesante sconfitta (3-0), subita ieri sera in casa dal Barcellona nell'esordio di Champions contro il Bayern Monaco. "In questo momento non saremo tra i favoriti, ma cambia niente. A volte lo siamo stati e abbiamo fallito. Nella passata stagione il Chelsea non era favorito e poi ha vinto il torneo. Non cerco scuse: siamo il Barça. Vedremo a fine stagione", aggiunge il centrale difensivo.