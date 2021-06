Barcellona, rifinanziamento di 525 mln. Laporta: “Stiamo parlando con i giocatori per…”

L'assemblea dei soci del Barcellona ha approvato un rifinanziamento per un importo complessivo di a 525 milioni di euro

L'assemblea dei soci del Barcellona ha approvato un rifinanziamento per un importo complessivo di a 525 milioni di euro. poco prima della votazione, il presidente Joan Laporta aveva rilasciato queste dichiarazioni sulla difficile situazione finanziaria del club. "Questo prestito è necessario per il club. Non servirà ai per il mercato perché non c'è molto margine, ma ci dà tranquillità per gestire il club. Il mercato è così com'è e ci saranno solo scambi".