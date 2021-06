Laporta: “Barcellona messo male, metodi anche drastici per abbassare stipendi. Quei 650 mln…”

Joan Laporta lancia l'allarme sui conti del Barcellona e avverte i giocatori della prima squadra sugli stipendi

"Il club sta messo peggio di quanto pensassi e già me lo immaginavo in una situazione complicata. Ci sono contratti che ci stanno condizionando molto. Ci sono molte cose che andranno spiegate e lo faremo, altrimenti saremmo complici di questa situazione. Dobbiamo cambiare, ci dobbiamo modernizzare. Abbiamo trovato una prima squadra con stipendi obsoleti e dovremo destreggiarci per risolvere questa situazione. I contratti esistenti si possono cambiare o rinegoziare. Poi ci sono metodi drastici che preferiremmo non dover usare. Ma non escludo nulla per il bene del Barcellona. Tra ingaggi e ammortamenti spendiamo 650 milioni di euro, una cifra superiore ai ricavi del club. Questi ingaggi nel mercato di adesso sono superati", ha spiegato Laporta a La Vanguardia.