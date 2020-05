MD – Barcellona, su Semedo tutte le big d’Europa: Inter in corsa, è la chiave per Lautaro?

Nelson Semedo è uno dei calciatori più ricercati sul panorama internazionale: l’esterno portoghese appare destinato a lasciare il Barcellona, e secondo il Mundo Deportivo sarebbe finito nel mirino di tutte le big d’Europa. Su di lui ci sarebbero Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, oltre a Inter e Juventus, club con i quali sono già in piedi le trattative per Lautaro Martinez e Miralem Pjanic.

I nerazzurri, in particolare, sarebbero particolarmente interessati all’ex Benfica, dato che sulla destra può contare solamente sull’ormai 33enne Antonio Candreva: il Barcellona lo sa, e proprio per questo Semedo può diventare la chiave giusta per sbloccare l’operazione Lautaro.