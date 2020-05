Si parla (ovviamente) del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona anche sulla prima pagina di Marca in edicola in Spagna nelle prossime ore. Secondo il quotidiano il Barcellona è “molto ottimista per Lautaro e Pjanic“, in relazione al doppio asse di mercato con Inter e Juventus. “Il club blaugrana è convinto che porterà a termine i due acquisti“, aggiunge Marca.

(Fonte: Marca)