Conte non può farne a meno e sta lavorando con lui anche sulla gestione del carattere. E dei cartellini gialli. Nicolò Barella, contro la Juventus è stato però ammonito ed è arrivata quindi la quarta sanzione. Il giocatore nerazzurro, come da comunicato del giudice sportivo, entra quindi nei diffidati e al prossimo cartellino giallo sarà squalificato per un turno, dovrà fare attenzione. Nell’elenco dei diffidati nerazzurri c’è anche Brozovic, il ‘compare’ di centrocampo.