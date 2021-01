Sky – Inter, Conte ha vinto a centrocampo. La Juve ha un problema ‘di coppia’

È il reparto più bersagliato. Ma a centrocampo l’Inter ha battuto la Juventus. Barella ha conquistato per piglio e corsa i cuori nerazzurri. Vidal aveva detto che non si era ancora visto nulla di quello di cui è capace e ha segnato di testa alla sua ex squadra e il suo compito è quello. Dare l’ultima spallata quando le cose si fanno difficili.

Brozovic è sempre positivo se si guarda ai numeri ma quello che più conta per lui è che trovi continuità di risultato: “È perennemente in bilico tra l’essere un grande giocatore oppure un regista forte ma discontinuo. Contro la Juve ha dimostrato che dipende solo da lui perché quando vuole è in grado di far girare gli avversari a vuoto per novanta minuti”, hanno sottolineato a Skysport rispetto alla prova contro la Juventus. Il reparto più discusso è stato quello che ha messo ko la Juve. “Nella parte di campo nella quale serviva Kanté o che non è all’altezza di attacco e difesa Conte ha stravinto studiando i movimenti nei dettagli ed è stata la partita perfetta”, ha sottolineato Barzaghi a Skysport.

Di contro la Juve di Pirlo. L’allenatore non pensava che la sua squadra potesse avere in una partita così, che si descrive da sola, un approccio molle alla partita e lo ha anche sottolineato nel post partita. Lui stesso si è preso la responsabilità di certe scelte. Ma il nodo del problema – ha spiegato l’inviato Guardalà a SS24 – sta come sempre nel mezzo. Ancora nella Juventus non si sa quale sia la coppia più convincente. L’allenatore ha cambiato spessissimo i due centrali. Non c’è una coppia prescelta e da quello dovrebbe partire Pirlo: decidere chi rendere meglio e dare continuità alla sua coppia di centrali.

