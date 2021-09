Centrocampo Inter, Barella e Brozovic intoccabili: Inzaghi cerca il terzo uomo

Il tecnico nerazzurro sta ancora cercando la quadra del reparto mediano per colmare il vuoto lasciato da Eriksen

Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e poi? Simone Inzaghi ha scelto gli insostituibili del suo centrocampo, confermando i pilastri della squadra di Conte. La terza maglia del reparto mediano, che fino a maggio era di Eriksen, non ha ancora un padrone definitivo: Calhanoglu è partito alla grande, ma da alcune gare è apparso in difficoltà; Sensi non dà garanzie fisiche, Vecino, Vidal e Gagliardini non hanno ancora avuto continuità. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Barella e Brozovic sono inattaccabili, per rendimento (l'italiano) e mancanza di alternative vere nel ruolo (il croato). Inzaghi deve trovare il terzo uomo. E non è un passaggio da poco. Nella Lazio le due mezzali erano Milinkovic e Luis Alberto, centrali nello sviluppo del suo gioco e nella rifinitura. Nell'Inter la casella sarebbe di Hakan Calhanoglu, che però non riesce a trovare continuità nelle giocate di qualità: è un qualcosa che si porta dietro dai tempi del Milan, adesso Inzaghi dovrà essere bravo a limare il difetto. Vecino ha altre caratteristiche, si è visto anche nella partita di Kiev. Vidal è oggi giusto un'alternativa, un jolly da giocare a partita in corso. Qui all'Inter servono anche gol: chi li può garantire, chi può regalarli a Inzaghi?".