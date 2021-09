GdS – “Inter, ieri a Kiev si è capita una cosa su Barella e Brozovic”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla prova dei due centrocampisti nerazzurri ieri contro lo Shakhtar

Nell’analizzare il pareggio ottenuto ieri dall’Inter a Kiev contro lo Shakhtar, La Gazzetta dello Sport si è soffermata anche sulla prova di due titolarissimi: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “I compagni di stanza sono giustamente intoccabili perché corrono come se non ci fosse un domani e garantiscono un gran lavoro nelle due fasi. Sono anche complementari, perché Brozo non ha un vero sostituto e quando Inzaghi lo toglie (forse troppo spesso, anche quando non è ammonito, come ieri) le zolle più delicate del campo passano a Nicolò. Che però a quel punto viene frenato negli slanci che lo rendono unico anche alla voce assist. A Kiev i due hanno fatto il loro, ma si è capito che sono stanchi. Di sicuro non riposeranno durante la sosta, essendo dei cardini anche in nazionale”.