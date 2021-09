Barella decisivo anche in zona gol: “È il primo giocatore dell’Inter a…”

Prosegue senza interruzioni la crescita esponenziale del centrocampista nerazzurro, da subito pilastro di Inzaghi

Campion d'Italia con l'Inter, campione d'Europa con l'Italia, considerato all'unanimità uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale. La crescita di Nicolò Barella prosegue in maniera esponenziale, rendendolo un calciatore sempre più completo. Il club nerazzurro evidenzia un dato particolarmente significativo riguardante questo inizio di stagione: "Nicolò Barella è diventato il primo giocatore dell'Inter a prendere parte ad almeno un gol in tutte le prime cinque presenze in un campionato di Serie A".