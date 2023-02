Giornale – Barella innesca la rissa. “Non c’è partita in cui non se la prenda per i compagni”

Un'Inter poco brillante non trova i tre punti in casa della Sampdoria. Durante il primo tempo va in scena un brutto episodio tra Barella e Lukaku .

"Da mandare a memoria il plateale litigio in campo fra Lukaku e Barella. Le telecamere tv inquadrano solo Big Rom, ma è come spesso accade il comportamento di Barella a innescare la rissa verbale. Non c’è partita in cui il centrocampista, aspirante capitano, non se la prenda per i compagni. Solo che stavolta - a chiosa di un’azione sfumata – sceglie il bersaglio sbagliato, appunto Lukaku, che gli risponde come si farebbe nel peggior bar di Caracas. Hai voglia a fingere che non sia accaduto nulla", racconta il Giornale.