Inzaghi in conferenza: “Barella-Lukaku, episodio brutto da vedere. C’è delusione ma non…”

L'Inter torna a Milano con un magro pareggio. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri in conferenza stampa: "Lukaku-Barella sostituzione per l'episodio di nervosismo? Assolutamente no. Sono cose da campo che non voglio vedere, non mi piacciono. Me ne sono accorto immediatamente, ne abbiamo parlato a fine primo tempo. E' una cosa brutta da vedere e che credo non succederà più".

"Brozovic a fianco di Calhanoglu dal primo minuto è un'opzione? Sì. Brozovic continua a crescere, poi ho optato per un'altra soluzione. Sono talmente evoluti e intelligenti che possono giocare uno a fianco dell'altro. Situazione Barella si ripete? Sono ragazzi intelligenti, hanno capito entrambi di avere sbagliato. Sono situazioni che non mi piacciono e spero non capitino più. Andiamo in difficoltà contro squadre di bassa classifica? C'è delusione ma come prestazione la squadra non ha sottovalutato l'impegno. C'è delusione, veniamo da tre partite in cui non prendiamo gol. Partite con così tante occasioni create è normale che bisogna vincerle", ha concluso il mister nerazzurro.