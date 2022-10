SM – Inter, pareggio che sa di vittoria: serata quasi perfetta. E questo Barella…

"Un pareggio che somiglia ad una vittoria, zittire una marea umana come quella del Camp Nou non capita tutti i giorni". È questo il commento di Sport Mediaset alla grande serata dell'Inter, capace di pareggiare 3-3 e di avvicinarsi ad ampie falcate alla qualificazione agli ottavi. "Una serata quasi perfetta", commenta sempre Sport Mediaset, definendo il retrogusto amaro per l'errore di Asllani che avrebbe portato l'aritmetica qualificazione con due giornate d'anticipo. Una grande prestazione, comunque, per tutta la squadra, con un Barella stellare, autore di una prova di cuore, spinta e sacrificio.