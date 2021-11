Irlanda-Italia, Barella titolare. “Gli si chiede un ulteriore sforzo”

Nella formazione che affronterà una gara decisiva per la Nazionale in chiave qualificazione ai Mondiali, l'interista sarà titolare

Barella sta bene. Lo ha detto Mancini alla vigilia di Irlanda del Nord-Italia ed è inevitabile pensare ad un suo impiego dal primo minuto. Si chiede al giocatore nerazzurro - spiegano a Skysport - un ulteriore sforzo in vista di un impegno importantissimo per l'Italia. Dalla vittoria passa la qualificazione ai Mondiali e solo quella (con un buon numero di gol segnati) scongiurerebbe uno spareggio per l'approdo ai Mondiali del 2022.

Nicolò sarà titolare nella formazione di stasera (si gioca a Belfast per le 20.45). Questo l'undici che probabilmente Mancini manderà in campo:

In avanti, l'alternativa al tridente potrebbe essere Scamacca. Per il giocatore nerazzurro, in questa nuova stagione è il 22esimo incontro giocato tra Inter e Nazionale. 22 presenze su 23 gare giocate dalle due squadre. Questa mattina per lui e i suoi compagni di Nazionale passeggiata nei dintorni dell'albergo che ospita il ritiro.