Lippi: “Nazionale, chi sarà decisivo all’Europeo? Due, uno è Barella. Perché…”

Del centrocampista nerazzurro ha parlato l'ex ct che lo inserisce al primo posto tra gli uomini che saranno decisivi per l'Italia

A Marcello Lippi, ex ct della Nazionale campione del mondo nel 2006, hanno chiesto chi potrebbe essere l'uomo decisivo, per l'Italia, agli Europei. E lui ha risposto così a La Gazzetta dello sport: «Di giocatori decisivi ne vedo due. Uno è sicuramente Barella, l’ho già detto, mi piace quello che fa, come gioca, come lotta. È un centrocampista dalla dimensione internazionale perché fa tutto quello che fanno i grandi del suo ruolo: attacca, difende, fa pressing, accompagna l’azione, tira da fuori, accelera, insomma è il prototipo del grande centrocampista internazionale. L’altro è Immobile: ho tanta fiducia in lui, e credo che sia arrivato».