Inter, record per Barella: è nella Top 5 in Serie A con Milinkovic e Di Maria

Il primo gol di testa in 174 presenze con l'Inter è il settimo tra campionato e coppe che equivalgono al miglior rendimento stagionale in assoluto nella sua carriera.

"In trincea quando necessario e con la testa altissima alla prima occasione utile - scrive il Corriere dello Sport -. Un valore aggiunto a Lisbona sia in fase di copertura sia in fase offensiva, fino a spezzare l’equilibrio nella ripresa del Da Luz con uno degli inserimenti da dietro che tanto sono mancati fin qui all’Inter di Inzaghi in questa stagione".