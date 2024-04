La moglie Federica ha postato la foto del centrocampista alle prese con una nuova bici speciale per lui e le sue bimbe

È arrivato, anche se un po' in ritardo, il regalo per la festa del papà di Nicolò Barella. È una bici speciale, anzi un triciclo, che gli permetterà di portare a spasso le sue bimbe mentre mamma Federica penserà al prossimo arrivo. Perché dopo tre femminucce, Rebecca (2017), Lavinia (2019) e Matilde (2021), è in arrivo il quarto figlio, questa volta maschietto.