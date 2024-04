Fabrizio Biasin in diretta sul nostro canale Twitch ha parlato dell'Inter in chiave mercato. Ecco il suo pensiero in vista della prossima estate: “Se arrivano offerte da 12 milioni all’anno a Bastoni? Per me lui non vuole proprio andare via dall’Inter. Lui, ma anche Barella per esempio, non hanno voglia di andare via, vogliono restare in nerazzurro.