CdS – Atalanta-Inter, Conte prova Barella trequartista: out Eriksen e Skriniar?

L’Inter di Antonio Conte si gioca questa sera il secondo posto in classifica contro l’Atalanta, nell’ultima giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro potrebbe optare per un centrocampo meno tecnico e più dinamico, lasciando in panchina Eriksen e Borja Valero, con Barella a fare da incursore alle spalle delle punte; in difesa possibile nuova esclusione per Skriniar.

“A proposito di difesa, si va verso una nuova esclusione di Skriniar, a vantaggio di Godin. Per lo slovacco, dunque, si tratterebbe della terza esclusione nelle ultime 4 gare. Probabile che la sua condizione non sia al top, ma potrebbe pure essere un segnale per il futuro, nella sostanza un indizio in più sulla sua possibile cessione. Il vero dubbio è sulla corsia destra, con D’Ambrosio in vantaggio su Moses, visto che Candreva ieri non è stato nemmeno provato. La novità, invece, dovrebbe essere l’avanzamento di Barella, che, nella rifinitura, Conte ha utilizzato costantemente da trequartista dietro il tandem Lukaku-Lautaro. Evidentemente, il tecnico leccese punta su un centrocampo fisico e dinamico. Aveva fatto lo stesso contro la Roma, ma all’Olimpico ad agire da vertice alto era stato il croato. Eriksen e Borja Valero, quindi, oltre a Sanchez, saranno le carte da giocare in corsa“.

(Fonte: Corriere dello Sport)