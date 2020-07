Inter, la Gazzetta dello Sport boccia Eriksen: “E’ un mistero. Tanto è vero che…”

“Eriksen è il più grosso punto di domanda di Conte si conferma tale. Antonio gli dà fiducia dall’inizio, ma Chris è ancora una volta timido: con lui e Brozovic l’Inter non riesce a essere bellissima. Spreca nel primo tempo un assist al bacio di Lukaku sparando in tribuna, per il resto non è mai incisivo. E infatti nel secondo tempo, dopo 20 minuti, al suo posto entra Borja Valero”.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato la prestazione di Christian Eriksen contro il Genoa. Il danese è stato inserito tra i flop.