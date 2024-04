Udinese-Inter, Barella esalta la vittoria in sofferenza e il gruppo sui social

È stata sofferta e voluta, un po' pazza, come nel codice genetico dell'Inter. Quella di Udine è stata una vittoria che profuma proprio di nerazzurro. Quando è arrivato il gol di Frattesi la squadra era in delirio e al fischio finale sono tutti corsi ad abbracciarsi in mezzo al campo perché hanno subito capito di aver messo in posa il primo mattone del tanto atteso ventesimo scudetto. Pure Barella, che sui social si vede poco, ha voluto festeggiare con i suoi follower la vittoria contro l'Udinese.