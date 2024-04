Dimarco dopo Udine: “Non importa quando, conta come. Così è da Inter”

Sui social la descrizione di una vittoria voluta e sofferta in un momento decisivo per il countdown scudetto

Decisamente da Inter. E Dimarco, che della Beneamata è tifoso da bambino, lo sa benissimo. Federico, dopo la vittoria contro l'Udinese ha scritto un post sui social per celebrare i tre punti fatti, soprattutto per come sono arrivati, in extremis, in sofferenza. Da Inter appunto.