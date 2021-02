Beppe Baresi: “Da difensore avrei preferito marcare Sanchez perché Lukaku…”

Beppe Baresi ha analizzato la sfida tra Fiorentina e Inter, sottolineando la grandissima importanza della posta in palio stasera: “Le vittorie sono sempre le più belle da ricordare. E’ una partita difficile, campo ostico a Firenze però per noi credo sia una partita importantissima. Con una vittoria andiamo in testa al campionato e sarebbe di buon auspicio. Dipende dalla nostra condizione. Siamo una squadra fisica che riesce a sopperire a qualche vuoto da riempire. La squadra è compatta e organizzata e con l’aiuto di Sanchez dietro a Lukaku credo si possa fare bene”.

“Tra Lukaku e Sanchez preferirei marcare Sanchez. Credo che Lukaku sia il punto di riferimento nostro in attacco. L’unico che forse riesce a fare l’azione da solo. L’unico che riesca ad andare a concludere, gli altri hanno bisogno di un passaggio in più per andare alla conclusione”, ha concluso Beppe Baresi.