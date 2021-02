Diretta LIVE Fiorentina-Inter 0-0: nerazzurri subito pericolosi!

Live Match Fiorentina-Inter 0-0

1° – Subito grande occasione per l’Inter! Barella riceve palla da Lukaku, arriva al fondo il centrocampista poi prova lo scarico al centro, anticipato Lukaku di pochissimo

20.45 – INIZIA IL MATCH

20.43 – Entrano in campo le due squadre, Fiorentina in consueto completo viola. Maglia bianca con trame nerazzurre per l’Inter

20.40 – Stanno per fare il loro ingresso in campo Fiorentina e Inter per l’anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Pochi minuti al calcio d’inizio

20.15 – Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la gara tra Fiorentina e Inter. Squadre nel ventre dell’impianto pronte a scendere in campo.

Firenze – Archiviata la parentesi Coppa Italia i nerazzurri tornano in campionato. La sconfitta contro la Juventus nella semifinale d’andata non può lasciar spazio a cali di tensione per continuare la marcia d’avvicinamento al Milan capolista. Antonio Conte sconterà il secondo turno di squalifica, al suo posto in panchina siederà Stellini, come nella scorsa gara contro il Benevento. A Firenze l’Inter dovrà fare il possibile quindi per non perdere terreno dalla capolista, e dovrà farlo con la consapevolezza che tra pochi giorni arriverà anche il bivio della Coppa Italia dove dovrà ribaltare il risultato dell’andata per sperare di accedere alla finale.