Barone: “Questa la prima riforma da fare in Italia. Milenkovic? Se arriveranno…”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato sui canali ufficiali del club viola. Il dirigente ha analizzato alcune situazioni come il futuro di Milenkovic: "E’ un giocatore importante per noi, ha fatto delle grandi partite. Ha un anno di contratto quindi vediamo quale sarà il suo cammino. Speriamo possa rinnovare, ma se arriveranno richieste di squadre in cui vuole andare le valuteremo. Milenkovic ha parlato con Gattuso, noi siamo pronti a rinnovarlo, ma se arriva qualcosa che lui vuole vediamo".