Baroni: “L’Inter ha fatto 4 tiri in porta e 2 gol. Il percorso è ancora lungo”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro l'Inter: "L'Inter ha fatto un'ottima partita, è chiaro che loro sono stati bravi nella gestione tecnica per uscire dalle nostre pressioni. Qui sta la differenza, è una gara che ci servirà tantissimo: c'erano tanti ragazzi che non avevano mai nemmeno messo piede su questo campo, hanno fatto bene senza farsi intimorire. Fa parte del percorso di crescita: spesso mi ritrovo a ringraziare questi ragazzi, sono giovani, lavorano con voglia di migliorarsi. La squadra non perde mai la sua identità, anche quando in campi come San Siro vai sotto. La squadra è rimasta sempre viva, ci sono giocatori che hanno fatto un'ottima partita e altri meno, ma le differenze con l'Inter ci sono. Colombo? Era diffidato, ed è molto giovane. Deve farsi gestire, l'abbiamo voluto noi, sta facendo bene, sta facendo un percorso di crescita. Certe scelte le faccio anche nell'ottica che il Lecce non può fare un campionato con 11-12 giocatori. L'Inter ha fatto 4 tiri in porta, li abbiamo tenuti lontani. Sulle palle inattive si vede la differenza. Ancora non abbiamo fatto niente, il percorso è ancora lungo, ma abbiamo trovato un equilibrio di squadra. La squadra non deve perdere fiducia e stare serena, non portiamo via punti ma un'occasione di crescita importante. Alla lunga questo atteggiamento sarà produttivo. Sto facendo il possibile e l'impossibile per non far distrarre i ragazzi dalle voci di mercato, dobbiamo sempre tenerli ancorati alla realtà: è un campionato difficilissimo, non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo rimanere equilibrati".