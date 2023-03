Inter-Lecce 2-0 risultato finale: Mkhitaryan e Lautaro, torna la vittoria in casa nerazzurra

STATISTICHE E PRECEDENTI— L'Inter ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Lecce: 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. I nerazzurri hanno peraltro vinto tutte le ultime otto gare casalinghe contro i pugliesi in Serie A, segnando una media di 2,5 gol a partita (20 centri realizzati nel parziale). La squadra di Baroni, però, ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie lombarde: la prima volta per il Lecce in Serie A. Inoltre, la squadra pugliese ha pareggiato l’ultima gara di campionato giocata a San Siro (2-2 contro il Milan il 20 ottobre 2019) e potrebbe rimanere imbattuta in due partite di fila in questo stadio per la prima volta dal 2000 (2-2 contro i rossoneri e 1-0 con l'Inter).