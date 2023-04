Basilea, troppi i 3 milioni chiesti dall’Inter per Males: allo studio 2 proposte

Darian Males è uno dei giovani di proprietà Inter che più si sta mettendo in luce altrove: l'attaccante svizzero, ceduto in prestito al Basilea, si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione, condita da 10 gol e 12 assist, e attende ora di conoscere il suo futuro. Come scrive il quotidiano Blick, il club elvetico vorrebbe far valere il diritto di riscatto a suo favore, ma i 3 milioni di euro chiesti dall'Inter vengono considerati una cifra eccessiva.