Males: “Futuro? Ho un contratto con l’Inter, spero di indossare quella maglia”

L'attaccante svizzero di proprietà nerazzurra, attualmente in prestito al Basilea, ha parlato dei suoi obiettivi

Darian Males, attaccante svizzero classe 2001 di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Basilea, in un'intervista concessa a Blick ha parlato del suo futuro: "Il mio futuro? Dipende dal mio agente. Mi sto concentrando per confermare le prestazioni autunnali anche nella seconda parte della stagione. Ma una cosa è certa: ho firmato un contratto quinquennale con l'Inter nel 2020, spero di poter indossarne la maglia prima o poi".