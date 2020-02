Non solo Lautaro Martinez. Anche Bastoni salterà il derby. Il giocatore nerazzurro era diffidato e nella gara contro l’Udinese, al minuto 48, è stato costretto a fermare Okaka in ripartenza con un fallo tattico. Giallo per lui e quindi squalifica nella prossima partita: Conte non avrà a disposizione il giovane difensore che si è rivelato uno dei suoi migliori uomini nella prima parte della stagione nerazzurra.