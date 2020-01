Paganin: “Lautaro Martinez è molto giovane, ma un calciatore importante deve…”

Massimo Paganin, ex giocatore nerazzurro e presenza fissa negli studi di Inter Tv, è tornato sul finale di Inter–Cagliari. Molta tensione sfociata nell’espulsione di Lautaro Martinez. L’argentino non è riuscito a contenere la sua rabbia e oggi il giudice sportivo ha decretato per lui due giornate di squalifica e 15.000 euro di multa. Queste le parole di Paganin: “Lautaro è molto giovane, ma un calciatore importante deve capire quando è il momento di calmarsi. Va bene prendere un giallo, ma in alcuni istanti non bisogna andare oltre”.

(Tmw Radio)