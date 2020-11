Il Giornale – Bastoni, Chiellini e Bonucci possono guarire con calma. Barella box-to-box

La Nazionale italiana, con la vittoria per 2-0 rifilata alla Bosnia, ha conquistato le Final Four della Nations League. E tra i giocatori in campo c’erano anche Barella e Bastoni. I due interisti hanno giocato da titolari e pure questa volta, come era successo nella gara contro la Polonia i due si sono meritati bei voti in pagella. Il Giornale per esempio dà a Bastoni 6.5 sostenendo: “Bonucci e Chiellini possono guarire con calma“. E al centrocampista nerazzurro dà 7: “Come dicono gli inglesi, giocatore box-to-box. Fa bene in entrambi le aree”.

(Fonte: Il Giornale)