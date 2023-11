Bastoni out per Juve e Benfica. Gazzetta conferma: “Ma c’è ottimismo per il Napoli”

"Il centrale dovrà dare forfait tanto per il derby d’Italia di domenica sera quanto per la successiva sfida di Champions contro il Benfica. La speranza è che Bastoni possa recuperare in tempo per l’impegno di campionato contro il Napoli del 3 dicembre (...). Di sicuro, Bastoni sarà nuovamente abile e arruolabile per la sfida casalinga contro l’Udinese del prossimo 9 dicembre, ma Inzaghi e il suo staff medico 8compreso il giocatore) faranno di tutto perchè ciò avvenga la settimana prima contro la squadra di Mazzarri. Dai risultati evidenziati oggi, c’è ottimismo in tal senso, anche se la situazione verrà valutata meglio nei prossimi giorni".