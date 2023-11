FCIN1908 / Bastoni, no rischi. Cuadrado osservato speciale, Inter pronta a tornare sul mercato

Il recupero di Alessandro Bastoni non verrà forzato nonostante domenica sera ci sia in programma il match più atteso di questa delicata fase del campionato, Juventus-Inter. Come anticipato da FCINTER1908, il giocatore si è sottoposto ad ulteriori accertamenti ed è stato confermato un problema muscolare al polpaccio. Come raccolto da FCINTER1908, proprio perché il polpaccio è una zona delicata, Bastoni non verrà rischiato in vista della sfida contro i bianconeri. Il primo obiettivo per un suo rientro è la partita con il Napoli, ma in casa Inter rimangono flessibili e nel caso in cui Bastoni non ce la facesse potrebbe rientrare con l'Udinese.