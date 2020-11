Tre interisti in campo con l’Italia. Bastoni: “Felice per debutto”. Gagliardini e D’Ambrosio…

Contro l’Estonia era un test amichevole, ma in campo c’erano tre interisti nell’Italia di Evani (Mancini era a casa perché positivo al covid19). Gagliardini, D’Ambrosio e Bastoni hanno giocato da titolari. E dopo la vittoria per 4-0 hanno condiviso la soddisfazione per un buon risultato sui social: “Vincere era il modo migliore per ripartire, forza Azzurri”, ha scritto il centrocampista di Conte. D’Ambrosio ha pubblicato le foto della sua serata comunque emozionante. Invece per il difensore centrale è stata una prima con la maglia della Nazionale italiana: “Felice per il mio debutto con gli azzurri”, ha sottolineato su Instagram l’interista.

I PIÙ LETTI GOLSSIP Vai all’archivio completo