Inter, Bastoni: “Cresciuto tanto grazie a Conte, mi dà fiducia. Orgoglioso del mio percorso”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria per 4-0 sull’Estonia: “L’esordio è un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti. Io con Bonucci? Giochiamo già in maniera simile all’Inter, in fase di impostazione siamo tre e impostiamo in due. Il nostro compito è difendere ma non è un problema giocare insieme. Il Covid? L’ho fatto fortunatamente in maniera rapida e ho anche gli anticorpi e mi hanno permesso di venire subito a differenza di Barella, cautelato di più. Il gioco vale la candela, sono contento dell’esordio di stasera.

Io abituato ad avversari più forti? A questi livelli nessuna partita è facile: giocando all’Inter abbiamo competizioni importanti, ma in campo internazionale niente è scontato. Siamo stati bravi e attenti, siamo soddisfatti. Quanto Conte c’è in me? Io sono molto soddisfatto, mi sento di essere cresciuto tanto grazie a lui: sto bene, mi dà fiducia. L’anno scorso non ho esordito in Champions, quest’anno le ho giocate tutte e tre: sono veramente orgoglioso del processo che sto facendo, spero di continuare così”.