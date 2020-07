Inter, Bastoni: “Con la Spal non guardiamo la classifica. Momento difficile ma da…”

Dopo la vittoria con il Torino serve un’altra prova di carattere e trovare continuità contro la Spal. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della sfida contro i ferraresi:

«Quella contro il Toro è stata importante come vittoria perché venivamo da due brutti risultati nonostante prestazione e carattere. La prossima gara? Come è stato fatto con il Brescia non dobbiamo guardare la classifica neanche contro la Spal. Sicuramente è più difficile da un punto di vista mentale. Giocando in maniera così ravvicinata si perdono tante energie, ma siamo tanti ruotiamo e stiamo bene».

(Fonte: SM)