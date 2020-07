Bastoni: “Non mi aspettavo una stagione così. La forza dell’Inter è gruppo, ci aiutiamo tutti”

Intervistato da Inter Tv, il difensore Alessandro Bastoni ha parlato della vittoria col Torino e della sua prima stagione in nerazzurro:

“Clima disteso e sereno. Era un nostro obiettivo anche perché nelle ultime partite ci sono stati episodi che ci sono andati contro, col Torino per fortuna è andata bene. Sono arrivato all’Inter in punta di piedi, il mio obiettivo era di mettermi in mostra, di giocare il più possibile, ma neanche nelle mie più rosee aspettative avrei pensato di fare una stagione così. La nostra forza è il gruppo, c’è sana competizione ma ci aiutiamo tutti, è sintomo di grande gruppo. Le vittorie fanno bene, ti fanno recuperare prima, ti fanno stare bene mentalmente, dobbiamo andare avanti così, continuare a vincere e ovviamente recuperare il prima possibile.