GdS – Bastoni sfoggia carattere, giocate da ’10’ di Barella: Italia, le pagelle dei nerazzurri

Altra serata positiva per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella con la maglia della Nazionale. I due calciatori dell’Inter, impiegati per tutti i 90 minuti dal vice commissario tecnico Alberico Evani, hanno fornito ancora una volta prestazioni d’alto livello nella vittoria per 2-0 a Sarajevo sulla Bosnia, nella gara che ha regalato agli ‘Azzurri‘ il pass per le Final Four di UEFA Nations League.

Ecco le pagelle de’ La Gazzetta dello Sport:

Bastoni 6,5 – Non c’è Lewandowski e quindi si vede di meno, ma quando è chiamato in causa sfoggia marcature e carattere (forse anche troppo nelle proteste). Se continua così è ne 23 dell’Euro.

Barella 6,5 – Pretendere ogni volta la furia da finale di Champions è impossibile. Più ‘tranquillo’ ma sempre nella manovra. Un paio di cambio di gioco sono da ’10’, non da mediano.